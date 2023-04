Abodi: 'Moggi non mi ha inviato nessuna chiavetta USB. La giustizia sportiva non è un tema di maglia' (Di lunedì 17 aprile 2023) La giustizia sportiva non è un tema di maglia. Lo sostiene Andrea Abodi, il Ministro dello Sport è intervenuto a 'Radio Anch'io... Leggi su calciomercato (Di lunedì 17 aprile 2023) Lanon è undi. Lo sostiene Andrea, il Ministro dello Sport è intervenuto a 'Radio Anch'io...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Moggi non molla: 'La chiavetta ce l'hanno Malagò, Abodi e Gravina. Tutti capiranno che hanno distorto la verità'… - sportface2016 : #Calciopoli | #Abodi smentisce #Moggi: “Non è vero che mi ha inviato la chiavetta con le intercettazioni” - sportli26181512 : Abodi: 'Moggi non mi ha inviato nessuna chiavetta USB. La giustizia sportiva non è un tema di maglia': La giustizia… - cmdotcom : Abodi: 'Moggi non mi ha inviato nessuna chiavetta USB. La giustizia sportiva non è un tema di maglia'… - isamiccoli52 : RT @CN29vfarsopoli: Direttore #LucianoMoggi provveda nuovamente!!! #Abodi -