Abodi: “Giustizia sportiva? Serve chiarezza, il metro deve essere uguale per tutti” (Di lunedì 17 aprile 2023) Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio Uno, il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha parlato anche di attualità e delle vicende legate ai processi della Giustizia sportiva: “La Giustizia sportiva? Abbiamo bisogno di chiarezza, non è una tema di maglia. Si rischia di trasferire la dimensione della Giustizia sportiva e ordinaria a una semplice partita di calcio, dove ci sono due squadre contrapposte. Invece dobbiamo essere tutti dalla stessa parte. L’importante è chiarezza e trasparenza, perché l’opinione pubblica possa comprendere e uguale metro per tutti”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio Uno, il ministro dello sport, Andrea, ha parlato anche di attualità e delle vicende legate ai processi della: “La? Abbiamo bisogno di, non è una tema di maglia. Si rischia di trasferire la dimensione dellae ordinaria a una semplice partita di calcio, dove ci sono due squadre contrapposte. Invece dobbiamodalla stessa parte. L’importante èe trasparenza, perché l’opinione pubblica possa comprendere eper”. SportFace.

