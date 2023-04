Abodi: «Calciopoli? Nessuna chiavetta ricevuta da Moggi» (Di lunedì 17 aprile 2023) “Io non ho ricevuto alcuna chiavetta, altrimenti lo avrei detto forte e chiaro, informando subito l’autorità competente”. Il ministro dello Sport Andrea Abodi, ospite di Radio anch’io sport (Rai Radio 1), ha smentito di essere tra i destinatari della chiavetta usb, contenete le intercettazioni di Calciopoli, che l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) “Io non ho ricevuto alcuna, altrimenti lo avrei detto forte e chiaro, informando subito l’autorità competente”. Il ministro dello Sport Andrea, ospite di Radio anch’io sport (Rai Radio 1), ha smentito di essere tra i destinatari dellausb, contenete le intercettazioni di, che l’ex direttore generale della Juventus Lucianoha L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

