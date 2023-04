A Spasso nel Tempo | cosa resta del 1992 tra storia | musica | sport e cinema

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pedrinolion : RT @GiuliaDarth: A spasso con 'o pappaval' nel periodo del loccodown #essercisempre - fantapolitics : RT @GiuliaDarth: A spasso con 'o pappaval' nel periodo del loccodown #essercisempre - AFTERCOPERNICUS : RT @GiuliaDarth: A spasso con 'o pappaval' nel periodo del loccodown #essercisempre - paolilloluigi : RT @GiuliaDarth: A spasso con 'o pappaval' nel periodo del loccodown #essercisempre - PenelopeCalyps1 : RT @GiuliaDarth: A spasso con 'o pappaval' nel periodo del loccodown #essercisempre -

Ho pensato a tutti quelli chePd impongono il "tutte e tutti", quei ridicoli asterischi alla ... credo che Giletti ne fosse un esponente, con i ragazzi che lavoravano con lui (credo adesso a)...Un 52enne o una 52enne aper le strade di una città ligure occupano, senza saperlo, una posizione speciale. Almeno in ... Almeno in teoria, si diceva, o almenoregno della statistica. ...I militari durante un controllo svolto in un parco cittadino hanno trovato l'uomo in possesso di due dosi di cocaina e poi hanno recuperato,corso di una perquisizione domiciliare, altri grammi ...

Mummie – A spasso nel tempo - Domenica 16 aprile 2023 Crushsite

Leggi su Sky TG24 l'articolo L’Italia sta davvero scomparendo Tasso di natalità ai minimi e popolazione in calo. DATI ...Una donna, conosciuta nel quartiere e nota animalista ebolitana, era a spasso con i suoi cani quando è stata investita da un Fiat Uno ...