A Sorrento un premio per l’arcivescovo Battaglia

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) –di Napoli, Domenico, visiteràgiovedì 20 aprile alle ore 14 e riceverà, presso l’Hotel Vesuvio di, il“Encomio solenne” da parte della Fondazione “Giuseppe Moscati” presieduta dal professor Paolo Zamparelli. La motivazione: “essersi distinto in attività umanitarie attraverso opere di carità, mai esibite, nei confronti dei meno fortunati”. Dall’organizzazione fanno sapere: “Monsignorda sempre si è distinto per aver caratterizzato la propria azione, con speciale attenzione, in favore dei poveri e degli emarginati.Infatti, sono note le attività per il recupero delle persone tossicodipendenti che vivono ai margini della società. E proprio in ...