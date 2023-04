A Lorenzo Marone per “Le madri non dormono mai” il Premio Elsa Morante per la narrativa (Di lunedì 17 aprile 2023) Con “Le madri non dormono mai” (Einaudi) “un libro limpido e struggente dalla scrittura essenziale e profonda” lo scrittore Lorenzo Marone vince il Premio Elsa Morante nella classica sezione narrativa. La cerimonia si svolgerà l’11 maggio presso l’Auditorium della Rai di Napoli e sarà condotta da Alessandro Incerto e Tiuna Notarbartolo. Questa edizione del Premio include una dedica ideale ai 60 anni del Centro di Produzione Rai di Napoli diretto da Antonio Parlati. Sarà trasmesso inoltre uno speciale in omaggio a Maurizio Costanzo che da 15 anni faceva parte della giuria del Premio e che è riuscito a lavorare anche sulle scelte di quest’anno. Ritireranno la targa in sua memoria la figlia Camilla e l’amico, Giorgio Assumma. Sarà ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Con “Lenonmai” (Einaudi) “un libro limpido e struggente dalla scrittura essenziale e profonda” lo scrittorevince ilnella classica sezione narrativa. La cerimonia si svolgerà l’11 maggio presso l’Auditorium della Rai di Napoli e sarà condotta da Alessandro Incerto e Tiuna Notarbartolo. Questa edizione delinclude una dedica ideale ai 60 anni del Centro di Produzione Rai di Napoli diretto da Antonio Parlati. Sarà trasmesso inoltre uno speciale in omaggio a Maurizio Costanzo che da 15 anni faceva parte della giuria dele che è riuscito a lavorare anche sulle scelte di quest’anno. Ritireranno la targa in sua memoria la figlia Camilla e l’amico, Giorgio Assumma. Sarà ...

