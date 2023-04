A Comicon arriva Victor Perez che terrà una masterclass curata da MIA, Mercato Internazionale dell'Audiovisivo (Di lunedì 17 aprile 2023) Nasce Comicon Animation & VFX Hub, tra i prim ospiti il mago degli effetti speciali Victor Perez, protagonista di una masterclass. Nell'ambito del programma Cinema e Serie Tv di Comicon Napoli 2023 (Mostra d'Oltremare, 28 aprile - 1 maggio), nasce "Comicon Animation & VFX Hub": un nuovo punto di aggregazione e valorizzazione delle realtà produttive e associative e delle professioni che operano nel settore degli effetti visivi e dell'animazione di cui l'Italia è uno dei principali hub europei e internazionali. Tra i primi ospiti, il regista e artista degli effetti visivi, Victor Perez, noto per i suoi lavori per film come Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Harry Potter e i doni ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) NasceAnimation & VFX Hub, tra i prim ospiti il mago degli effetti speciali, protagonista di una. Nell'ambito del programma Cinema e Serie Tv diNapoli 2023 (Mostra d'Oltremare, 28 aprile - 1 maggio), nasce "Animation & VFX Hub": un nuovo punto di aggregazione e valorizzazionee realtà produttive e associative ee professioni che operano nel settore degli effetti visivi e'animazione di cui l'Italia è uno dei principali hub europei e internazionali. Tra i primi ospiti, il regista e artista degli effetti visivi,, noto per i suoi lavori per film come Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Harry Potter e i doni ...

