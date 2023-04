A che ora inizia l’Isola dei Famosi 2023: l’orario d’inizio su Canale 5 (Di lunedì 17 aprile 2023) A che ora inizia l’Isola dei Famosi 2023, la nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda il lunedì sera dalle ore 21,45 alle ore 01,25. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore e mezza. Ma quante puntate sono previste per l’Isola dei Famosi 2023 su Canale 5? In tutto – per il momento – andranno in onda 10 puntate: la prima lunedì 17 aprile 2023; la decima e – probabilmente – ultima lunedì 19 giugno 2023. Al momento non è previsto nessun raddoppio, quindi il programma condotto da Ilary Blasi, andrà in onda solo il lunedì sera, in prime time. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: lunedì 17 aprile ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) A che oradei, la nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi su5? Ogni puntata andrà in onda il lunedì sera dalle ore 21,45 alle ore 01,25. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore e mezza. Ma quante puntate sono previste perdeisu5? In tutto – per il momento – andranno in onda 10 puntate: la prima lunedì 17 aprile; la decima e – probabilmente – ultima lunedì 19 giugno. Al momento non è previsto nessun raddoppio, quindi il programma condotto da Ilary Blasi, andrà in onda solo il lunedì sera, in prime time. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: lunedì 17 aprile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Da parte di #Calenda c'è stato un atto unilaterale che ha sfasciato il progetto per la costruzione del partito unic… - elio_vito : La destra attribuisce all’opposizione posizioni mai sostenute. La sinistra non ha proposto di abolire il 41bis o di… - GiovaQuez : Dopo Rizzo, ora Toscano: 'Zelensky è un pericoloso pagliaccio, arricchito e ricattato da quegli stessi personaggi c… - tbhmatildee : apro twitter scopro che ora il mondo amiciano schifa tommy dali, voi ce l’avete il tassista che vi dice che uno com… - DrTuitter : @infernALE96 Non dico nulla. Ora ha migliorato la velocità nella corsa, ma quando deve ragionare, cercare spazi, so… -