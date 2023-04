"A bordo il video...". Orrore prima della strage: la rivelazione del superstite (Di lunedì 17 aprile 2023) Il video promozionale a bordo della barca poco prima dello schianto e lo stop alle richieste di soccorso per farla tornare in Turchia: le rivelazione del testimone del naufragio di Cutro Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilpromozionale abarca pocodello schianto e lo stop alle richieste di soccorso per farla tornare in Turchia: ledel testimone del naufragio di Cutro

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Soccorsi per 600 migranti a bordo di un peschereccio a 170 miglia dalle coste italiane: sbarcano a Catania i primi… - AntonellaNapoli : Terzo giorno di scontri in #Sudan, la capitale #Khartoum si è svegliata sotto le bombe mentre dal #Ciad arrivano me… - localteamtv : Migranti, la Peluso della Guardia Costiera approda a Catania con 200 a bordo #peluso #guardiacostiera #migranti… - MaryArtemisia : RT @Alexanderxxvii1: Migranti,'Malta respinge le navi Ong in difficoltà'.Le barche con a bordo i migranti vengono scortate verso l'Italia'… - danijournal : RT @AntonellaNapoli: Terzo giorno di scontri in #Sudan, la capitale #Khartoum si è svegliata sotto le bombe mentre dal #Ciad arrivano mezzi… -