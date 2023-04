A Bergamo costi dell’energia in calo del 19% | quelli del gas del 17%

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 aprile 2023). Nel mese di marzo l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), a, si attesta a -0,3%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), scende a +6,4% rispetto a +7,9% del mese scorso. La variazione più importante si riscontra per la divisione “Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e combustibili” con un indice di -7,5% causato in particolar modo daldi ‘Energia elettrica’ (-19,2%) e ‘Gas’ (-17,3%). Scende di -1,2% il settore “Comunicazioni” in cui di evidenzia il discesa di -2,5% per ‘Apparecchi telefonici e telefax’. In aumento di +1,6% “Abbigliamento e calzature” dovuto soprattutto dalla classe ‘Indumenti’ (+1,9%). L’indice è di +1% per “Altri beni e servizi”: in questo caso si segnala la variazione di ‘Servizi assicurativi connessi ...