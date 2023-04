“A Bakhmut uccisi bambini e prigionieri” | la confessione degli ex Wagner

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 aprile 2023) Gulag.net raccoglie le testimonianze di due mercenari: "Ordini di Prigozhin" “Aabbiamo ucciso 20e ragazzi per ordine di Prigozhin”. Due ex mercenari della, la compagnia guidata da Yegheny Prigozhin, confessano massacri di civili compiuti nella zona di, la città dell’Ucraina orientale da settimane fulcro della guerra, e didi guerra, compresi 50 militari feriti. Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani, ha pubblicato su YouTube il video integrale delle dichiarazioni rese da due ex mercenari. Si tratta di Azamat Uldarov e Alexei Savichev, ex detenuti che hanno lasciato il carcere perché hanno accettato di combattere al fronte. Nelle lunghe interviste, che hanno richiesto una settimana di lavoro, hanno risposto alle domande su azioni compiute su ...