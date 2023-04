6 Ore di Portimao | Coletta | Ferrari felice e consapevole

(Di lunedì 17 aprile 2023) Meglio di Sebring e non solo per il piazzamento finale. Lache lascia, con il secondo posto di Fuoco - Molina - Nielsen , ha mostrato di aver compiuto dei progressi in gara, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : #WEC: l'analisi della sei ore di #Portimao in casa #Ferrari dove si oscilla tra la soddisfazione di aver scalato il… - andreastoolbox : Wec 2023, 6 ore Portimao: vittoria Toyota, Ferrari sul podio #2023, #Wec #6 #Portimao: #ore ??????? - sportli26181512 : Questa Ferrari ricorda la Rossa di Mad Max: Il podio di Portimao della Ferrari guidata da Antonio Fuoco, Miguel Mol… -

...che s'ingrassa e l'emozione che cresce solo a pensare al weekend del centenario della 24di Le ... E non finisce qui, perché il Wec che esce dae va verso il cuore della stagione può contare ...Toyota per il momento fa gara a sé , tuttavia, dalla 6die dalla lotta per il podio, la Ferrari è uscita come chiara prima inseguitrice, staccando Porsche, Peugeot e Cadillac. Coletta ...Il pilota svizzero, in pista con la 9X8 n°94, ha mantenuto la sua posizione mentre la n°93 e Paul Di Resta si sono fatti largo per rimontare in fondo al gruppo delle hypercar dopo duedi gara. La ...

Wec, 6 Ore Portimao, è grande Ferrari: 2° posto dietro la Toyota La Gazzetta dello Sport

I progressi della 499P in gara sono stati evidenti, resta il neo del contrattempo di affidabilità nel quale sono incappati Pier Guidi-Calado-Giovinazzi. Le voci Ferrari dopo la seconda gara WEC ...Il tracciato di Portimão ha ospitato il secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship terminato con il secondo posto ottenuto dalla Ferrari 488 GTE di Richard Mille AF Corse, affidata a Wa ...