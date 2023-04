6 nuovi brand di scarpe da favola

Leggi su amica

(Di lunedì 17 aprile 2023) Mettono adrenalina a tutto il look. Protagoniste brillanti, giocose, vertiginose e, perché no, sfacciate. Sono ledi seidalla personalità audace. Chunky o ladylike, per tutti i giorni o by night tempestate di cristalli, con il tacco alto o basso (ma sempre speciale)… già amatissime da star e insider. P?FERI. Il vegano Nasce in un paesino sulle sponde del lago di Bracciano. Studi a Roma, Alfredo Piferi inizia la sua carriera da Valentino. Poi approda da Versace e, dopo cinque anni, è a capo dello stile di Jimmy Choo. Nel 2020 decide che è il momento di seguire il proprio istinto e di incanalare i propri valori in una firma tutta sua. Stivali ricoperti di cristalli, P?FERI. Tacco curvo che imprime a ogni modello un’eleganza dinamica e ultra contemporanea, vegane e sostenibili, anche a base di materiali riciclati, ...