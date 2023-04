509 giorni nelle viscere della terra, da sola. La storia di Beatriz Flamini (Di lunedì 17 aprile 2023) 509 giorni e 70 metri di profondità, sono questi i numeri che caratterizzano l’impresa straordinaria compiuta da Beatriz Flamini, alpinista e speleologa di origini spagnole. La donna è entrata in una grotta situata a Motril, in provincia di Granada, il 21 novembre del 2021, dove è restata completamente da sola per più di 500 giorni. Lo ha fatto per scelta, per occuparsi della ricerca scientifica, ma anche e soprattutto per vivere quella che è stata l’esperienza più incredibile e “insuperabile”, così come lei l’ha definita, della sua stessa esistenza. Dopo aver vissuto per più di un anno a 70 metri di profondità, senza alcun contatto umano, Beatriz Flamini ha rivisto la luce del sole il 14 aprile del 2023. Ad attenderla, in superficie, ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 aprile 2023) 509e 70 metri di profondità, sono questi i numeri che caratterizzano l’impresa straordinaria compiuta da, alpinista e speleologa di origini spagnole. La donna è entrata in una grotta situata a Motril, in provincia di Granada, il 21 novembre del 2021, dove è restata completamente daper più di 500. Lo ha fatto per scelta, per occuparsiricerca scientifica, ma anche e soprattutto per vivere quella che è stata l’esperienza più incredibile e “insuperabile”, così come lei l’ha definita,sua stessa esistenza. Dopo aver vissuto per più di un anno a 70 metri di profondità, senza alcun contatto umano,ha rivisto la luce del sole il 14 aprile del 2023. Ad attenderla, in superficie, ...

