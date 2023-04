5 silk épil per una perfetta epilazione estiva (Di lunedì 17 aprile 2023) Con l'arrivo della bella stagione vorremmo tutte avere gambe lisce e abbronzate, ma questo periodo è anche il momento più critico per combattere la peluria di troppo. Tra sudore, caldo e irritazioni, la ceretta e la crema... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 aprile 2023) Con l'arrivo della bella stagione vorremmo tutte avere gambe lisce e abbronzate, ma questo periodo è anche il momento più critico per combattere la peluria di troppo. Tra sudore, caldo e irritazioni, la ceretta e la crema...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _wandervlust : Amic* mi consigliate un buon silk epil? - ziaarsenico : #90giorniperinnamorarsi Quei due peli sul mento mi distraggono, signora madre di Bilál la prego un silk epil, una c… - ShoppingAlertIT : Braun Silk-épil Bikini Styler Rifinitore di Precisione Zona Bikini 3-in-1 con 4 Accessori, FG1100 Rosa #Amazon???? - raffaelegi : ??Silk-épil comodi, economici e precisi li trovate in vendita su Amazon a prezzi da Black Friday. Provare per creder… - TartaTabagista : @__Brezz Nulla da pagare è già una bella cosa?? Traggggedia per le twitstar? Oh no daiiii ora vado a strapparmi i ca… -