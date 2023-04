25 Aprile | Ricolfi fiuta la trappola | «Sinistra pronta a strumentalizzare ogni parola di Meloni»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Mai come questa volta l’imminente ricorrenza del 25assume il valore di un vero spartiacque politico. L’opposizione attende al varco Giorgiae i suoi ministri,a strumentalizzarne persino i sospiri. Apposta pretende dal premier l’esibizione del certificato di “sano e robusto antifascismo” con la riserva mentale di respingerlo sdegnosamente al mittente. È quel che pensa un sociologo del calibro di Lucache, dalle colonne di Libero, ha esortato il presidente del Consiglio a non cadere nelladell’abiura. «Non basterebbe – premette -. Direbbero che sono parole di circostanza, insincere. E alla prossima occasione pretenderebbero una nuova dichiarazione». Il sociologointervistato da Libero Un gioco al rialzo, insomma, agevolato anche da gran ...

