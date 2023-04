25 Aprile, la “festa” è già iniziata. Rifondazione comunista a Violante: «Hai sdoganato i fascisti» (Di lunedì 17 aprile 2023) Coglie nel segno Luca Ricolfi quando su Libero sottolinea il «clima avvelenato» in vista dell’imminente ricorrenza del 25 Aprile. Leggere, per credere, il velenoso tweet postato dal leader (ogni giorno ne spunta uno) dei rifondaroli comunisti Maurizio Acerbo all’indirizzo di Luciano Violante. Eccolo: «Quando farai autocritica per aver sdoganato i fascisti? Il problema del Pd non è che ci sono gli ex dc o gli ex pci, ma che da 30 anni siete tutti neoliberisti e guarrafondai. Papa Francesco è 1000 volte più a sinistra del Pd». Ma che cosa aveva detto di tanto grave l’ex-presidente della Camera, oggi presidente della Fondazione Leonardo, da scatenare la scomposta reazione del compagno Acerbo? Maurizio Acerbo attacca Violante Nulla, in verità. Ospite di Agorà, trasmissione di Raitre, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Coglie nel segno Luca Ricolfi quando su Libero sottolinea il «clima avvelenato» in vista dell’imminente ricorrenza del 25. Leggere, per credere, il velenoso tweet postato dal leader (ogni giorno ne spunta uno) dei rifondaroli comunisti Maurizio Acerbo all’indirizzo di Luciano. Eccolo: «Quando farai autocritica per aver? Il problema del Pd non è che ci sono gli ex dc o gli ex pci, ma che da 30 anni siete tutti neoliberisti e guarrafondai. Papa Francesco è 1000 volte più a sinistra del Pd». Ma che cosa aveva detto di tanto grave l’ex-presidente della Camera, oggi presidente della Fondazione Leonardo, da scatenare la scomposta reazione del compagno Acerbo? Maurizio Acerbo attaccaNulla, in verità. Ospite di Agorà, trasmissione di Raitre, ...

