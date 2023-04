2000 kg di cocaina rinvenuti in mare da Guardia di Finanza (Di lunedì 17 aprile 2023) 2000 kili di cocaina che al dettaglio avrebbe fruttato qualcosa come 400 milioni di euro, sono state sequestrate da militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania. La droga è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 17 aprile 2023)kili diche al dettaglio avrebbe fruttato qualcosa come 400 milioni di euro, sono state sequestrate da militari del comando provinciale delladidi Catania. La droga è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Melinda_67 : RT @TgLa7: 2000 kili di cocaina che al dettaglio avrebbe fruttato qualcosa come 400 milioni di euro, sono state sequestrate da militari del… - MarcoCata69 : RT @tempoweb: Maxi-sequestro di #cocaina in mare: recuperati dalla Finanza 2000 chili di #droga #17aprile - TgLa7 : 2000 kili di cocaina che al dettaglio avrebbe fruttato qualcosa come 400 milioni di euro, sono state sequestrate da… - airone555 : RT @SecolodItalia1: Canotti di cocaina in mare: 2000 chili di droga sequestrata nelle acque della Sicilia - giannisassari08 : RT @tempoweb: Maxi-sequestro di #cocaina in mare: recuperati dalla Finanza 2000 chili di #droga #17aprile -