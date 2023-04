17 aprile 1988: il Milan ringrazia… la Juventus (Di lunedì 17 aprile 2023) La vittoria del Milan e della Juventus Il 17 aprile del 1988, il Milan giocò allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi mentre la Juventus al Comunale contro i partenopei. La squadra di Sacchi e quella azzurra erano in corsa per lo Scudetto. Inoltre Maradona e compagni volevano bissare il titolo ottenuto l’anno precedente. In quella domenica di 35 anni fa, Virdis e Massaro regalarono i due punti al Diavolo. Il primo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il secondo con una conclusione a porta vuota, dopo aver superato il portiere. Dall’altra parte, invece, la squadra favorita era sicuramente quella ospite. I bianconeri, però, passarono subito in vantaggio. Cabrini saltò più in alto di tutti e riuscì a battere l’estremo difensore ospite. Nella ripresa Rush, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 17 aprile 2023) La vittoria dele dellaIl 17del, ilgiocò allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi mentre laal Comunale contro i partenopei. La squadra di Sacchi e quella azzurra erano in corsa per lo Scudetto. Inoltre Maradona e compagni volevano bissare il titolo ottenuto l’anno precedente. In quella domenica di 35 anni fa, Virdis e Massaro regalarono i due punti al Diavolo. Il primo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il secondo con una conclusione a porta vuota, dopo aver superato il portiere. Dall’altra parte, invece, la squadra favorita era sicuramente quella ospite. I bianconeri, però, passarono subito in vantaggio. Cabrini saltò più in alto di tutti e riuscì a battere l’estremo difensore ospite. Nella ripresa Rush, ...

