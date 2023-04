17 aprile 1987 | nasce Medhi Benatia VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 17 aprile 2023) Buon compleannoIl 17del. L’ex difensore centrale è cresciuto in Francia per poi esplodere in Italia con le maglie di Udinese e Roma. Nel 2014 passa dai giallorossi al Bayern Monaco dove, in due stagioni, non riesce ad incidere rispetto a quanto aveva fatto in Serie A. Nel 2016, quindi, ritorna nel nostro campionato dove veste la maglia della Juventus per altri due anni e mezzo prima di passare in Qatar e chiudere la carriera in Turchia. Tanti auguri all’ex bianconero che compie 36 anni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.