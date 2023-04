16 Aprile 2023 – Attentato in un Resort messicano di La Palma, 7 morti (Di lunedì 17 aprile 2023) Almeno sette persone sono morte, tra cui un bambino, nello stato messicano centrale di Guanajuato dopo che diversi uomini armati hanno preso d’assalto il Resort di La Palma. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è scusato con le vittime della legge sulla libertà sessuale sponsorizzata dal governo e approvata lo scorso ottobre, che mirava a proteggere le donne ma ha consentito, con una scappatoia legale, a centinaia di condannati per reati sessuali di vedersi ridotta la pena. Quarantuno persone, tra cui 24 civili, sono state uccise oggi in Siria in due attacchi attribuiti al gruppo dello Stato islamico contro raccoglitori di tartufi e pastori. Dopo 12 giorni di ricovero, Silvio Berlusconi lascia il reparto di terapia intensiva. In Francia Marine Le Pen invece ha affermato di avere “notizie rassicuranti” sullo stato di salute del ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 17 aprile 2023) Almeno sette persone sono morte, tra cui un bambino, nello statocentrale di Guanajuato dopo che diversi uomini armati hanno preso d’assalto ildi La. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è scusato con le vittime della legge sulla libertà sessuale sponsorizzata dal governo e approvata lo scorso ottobre, che mirava a proteggere le donne ma ha consentito, con una scappatoia legale, a centinaia di condannati per reati sessuali di vedersi ridotta la pena. Quarantuno persone, tra cui 24 civili, sono state uccise oggi in Siria in due attacchi attribuiti al gruppo dello Stato islamico contro raccoglitori di tartufi e pastori. Dopo 12 giorni di ricovero, Silvio Berlusconi lascia il reparto di terapia intensiva. In Francia Marine Le Pen invece ha affermato di avere “notizie rassicuranti” sullo stato di salute del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : Udine, 14 aprile 2023. Le nostre pensioni che corrono su rotaie. 10 miliardi tolti alle pensioni, 10 miliardi desti… - fratotolo2 : 16 Aprile 1973 - 16 Aprile 2023 La morte vi trovò abbracciati. In quel lungo istante e per l’eternità. Stefano e… - repubblica : 25 aprile, lettera degli studenti a Meloni, Valditara e Bernini: 'Vogliamo che scuole ed atenei siano presidi antif… - Sadachbia777 : RT @Adriano72197026: Maresciallo dei carabinieri 47 anni trovato morto in casa - GossipOne_it : 'Tensioni e nuove conoscenze: anticipazioni Uomini e Donne del 17 aprile' -