16 Aprile 2023 – Attentato in un Resort messicano di La Palma, 7 morti (Di lunedì 17 aprile 2023) Almeno sette persone sono morte, tra cui un bambino, nello stato messicano centrale di Guanajuato dopo che diversi uomini armati hanno preso d'assalto il Resort di La Palma. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è scusato con le vittime della legge sulla libertà sessuale sponsorizzata dal governo e approvata lo scorso ottobre, che mirava a proteggere le donne ma ha consentito, con una scappatoia legale, a centinaia di condannati per reati sessuali di vedersi ridotta la pena. Quarantuno persone, tra cui 24 civili, sono state uccise oggi in Siria in due attacchi attribuiti al gruppo dello Stato islamico contro raccoglitori di tartufi e pastori. Dopo 12 giorni di ricovero, Silvio Berlusconi lascia il reparto di terapia intensiva. In Francia Marine Le Pen invece ha affermato di avere "notizie rassicuranti" sullo stato di salute del ...

Forlì, precipita un deltaplano a motore: due morti in Romagna L'incidente è avvenuto intorno alle 19 del 19 aprile. Le vittime sono un istruttore italiano sui 65 anni e un giovane di 32 anni di origine albanese, residente a Riolo Terme (Ravenna). La dinamica ... Corte Suprema Usa mantiene accesso alla pillola abortiva: decisione rinviata a venerdì 21 ... 19 aprile. Ora è arrivata la nuova proroga fino venerdì 21 aprile. Cosa ci sia esattamente dietro a questa estensione temporanea non è chiaro. Alcuni osservatori ritengono che i saggi stiano ancora ... Semifinali playoff, Milano non si ferma più In caso di vittoria corsara in Lombardia, si tornerebbe a Civitanova martedì 25 aprile per la bella. Nella Lube solo Nikolov va in doppia cifra mettendo a referto 11 punti. Civitanova chiude con il ... Eclissi solare ibrida giovedì 20 aprile 2023: a che ora e dove vederla in diretta dall'Italia