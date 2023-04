16 Aprile 2023 – Attentato in un Resort messicano di La Palma | 7 morti

(Di lunedì 17 aprile 2023) Almeno sette persone sono morte, tra cui un bambino, nello statocentrale di Guanajuato dopo che diversi uomini armati hanno preso d’assalto ildi La. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è scusato con le vittime della legge sulla libertà sessuale sponsorizzata dal governo e approvata lo scorso ottobre, che mirava a proteggere le donne ma ha consentito, con una scappatoia legale, a centinaia di condannati per reati sessuali di vedersi ridotta la pena. Quarantuno persone, tra cui 24 civili, sono state uccise oggi in Siria in due attacchi attribuiti al gruppo dello Stato islamico contro raccoglitori di tartufi e pastori. Dopo 12 giorni di ricovero, Silvio Berlusconi lascia il reparto di terapia intensiva. In Francia Marine Le Pen invece ha affermato di avere “notizie rassicuranti” sullo stato di salute del ...

Rize (Turchia) - Il 9, Kemal Kilicdaroglu , l'uomo che si è messo in testa di sfilare la Turchia a Erdogan , si è presentato in video con una cipolla in mano. Parlava dal suo tinello, una cucina modesta anni '60, ...E da FdI Lollobrigida: "Non è il suo tempo" 25, Schlein a Milano, Salvini in Brianza. Meloni con Mattarella all'Altare della Patria. Dove vanno i politici a celebrare la Liberazione ...Il lander lunare HAKUTO - R M1, sviluppato da ispace con sede a Tokyo, doveva atterrare alle 16:40 UTC del 25nelle vicinanze del cratere Atlas sulla Luna. Il lander era in comunicazione con il Centro Controllo Missione di Tokio durante la sua discesa motorizzata, in base alla telemetria ...

25 aprile, Festa della Liberazione: cos'è successo nel 1945 La Gazzetta dello Sport

Tutti gli occhi saranno puntati su di lei. E sarà anche per questo che ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiesto riservatezza sul primo 25… Leggi ...