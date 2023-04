007 - Daniel Craig | su TV8 con «No time to die» in prima tv in chiaro

(Di lunedì 17 aprile 2023) A partire dal 17 aprile, ogni lunedì, alle ore 21.30, TV8 propone 007 -, il ciclo di cinque film della saga di James Bond interpretati dall’attore britannico.A inaugurare la rassegna, Casino Royale, il ventunesimo capitolo della serie cinematografica, il primo connel ruolo dell’agente segreto James Bond. La pellicola è considerata un riavvio della serie con uno 007 giovane e all’inizio della sua carriera come agente doppio 0 con un comportamento vulnerabile e inesperto rispetto ai film precedenti.Una settimana dopo, lunedì 24 aprile, ecco Quantum of...

Il nuovo James Bond dopo Daniel Craig sarà un attore semisconosciuto e ultratrentenne. Questa l'indicazione offerta da Debbie McWilliams, storica direttrice dei casting dei film di 007, in una nuova i ...