? LIVE! Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: tra i pali c’è Sportiello, torna Koopmeiners (Di lunedì 17 aprile 2023) Le formazioni ufficiali Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Barak, Ikoné; Cabral. A disp. Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Igor, Ranieri, Biraghi, Kayode, Bianco, Duncan, Bonaventura, Saponara, Brekalo, Sottil, Kouamé, Jovic. All. Italiano Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Højlund, Zapata. A disp. Musso, Rossi, Palomino, Demiral, Okoli, Soppy, Bernasconi, Muhameti, Boga, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Marco Guida Con Lookman ai box, Gasperini opta per la coppia formata da Højlund e Zapata. Ederson dietro le punte, con il rientro di Koopmeiners a centrocampo vicino a De Roon. In difesa ritorna capitan ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023) Le(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Barak, Ikoné; Cabral. A disp. Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Igor, Ranieri, Biraghi, Kayode, Bianco, Duncan, Bonaventura, Saponara, Brekalo, Sottil, Kouamé, Jovic. All. Italiano(3-4-1-2):; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon,, Zappacosta; Ederson; Højlund, Zapata. A disp. Musso, Rossi, Palomino, Demiral, Okoli, Soppy, Bernasconi, Muhameti, Boga, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Marco Guida Con Lookman ai box, Gasperini opta per la coppia formata da Højlund e Zapata. Ederson dietro le punte, con il rientro dia centrocampo vicino a De Roon. In difesa ricapitan ...

