? LIVE! Fiorentina-Atalanta 1-1 | Cabral pareggia su rigore al 56?

(Di lunedì 17 aprile 2023)0-1 Marcatori: 37? Maehle, 56? rig.(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Ikoné (46? Brekalo), Barak, Gonzalez;. A disp. Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Igor, Ranieri, Biraghi, Kayode, Bianco, Duncan, Bonaventura, Saponara, Sottil, Kouamé, Jovic. All. Italiano(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Højlund, Zapata. A disp. Musso, Rossi, Palomino, Demiral, Okoli, Soppy, Bernasconi, Muhameti, Boga, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Marco Guida Ammoniti: Maehle (37?) per comportamento antisportivo Espulsi: – Note: 29.628 spettatori. Recupero tempo pt 1? I gol 37? – Gol dell’– Joakim Maehle si ...