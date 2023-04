?? – Tifosi del Barça in subbuglio dopo la risposta di Laporta sul ritorno di Messi (Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-17 09:15:21 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: I Tifosi dell’FC Barcelona sono in subbuglio da questa domenica e dalla risposta positiva di Joan Laporta a un possibile ritorno di Lionel Messi al club catalano la prossima estate. Ritrovatosi sugli spalti dello stadio del Getafe per un match della 29esima giornata della Liga che ha visto il Barça, capolista del Campionato, tenuto in scacco (0-0) dalla formazione della periferia di Madrid, il presidente blaugrana è stato sfidato dai Tifosi mentre firmava autografi e scattava selfie. “Messi al Barça? » Alla domanda sul ritorno dell’attaccante argentino dal PSG al Barcellona, ????che ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-17 09:15:21 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Idell’FC Barcelona sono inda questa domenica e dallapositiva di Joana un possibiledi Lionelal club catalano la prossima estate. Ritrovatosi sugli spalti dello stadio del Getafe per un match della 29esima giornata della Liga che ha visto il, capolista del Campionato, tenuto in scacco (0-0) dalla formazione della periferia di Madrid, il presidente blaugrana è stato sfidato daimentre firmava autografi e scattava selfie. “al? » Alla domanda suldell’attaccante argentino dal PSG al Barcellona, ????che ...

