Zucchine e pomodorini gratinati al forno | veloci e buonissimi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 16 aprile 2023) Dov’è scritto che per realizzare un buon piatto ci vogliano ore e ore di preparazioni complicatissime? La ricetta qui di seguito dimostrerà che per realizzare un buon piatto ci vogliono solo pochi minuti e nessuna fatica. Tra poco potremo vedere insieme come realizzare un piatto di verdure che farà venire l’acquolina in bocca a tutti. Legratinate coninfatti è la ricetta di un piatto succulento e economico perfetto anche per quando non abbiamo voglia di cucinare. L’idea ti intriga? Cominciamo subito a metterci a lavoro! Dobbiamo servirci per questa ricetta dei seguenti ingredienti: 15Olio extravergine d’oliva pangrattato aromatizzato q.b. Pepe e sale q.b. 30 gr di parmigiano grattugiato 4Per il pan grattato: prezzemolo, un ciuffetto aglio 1 spicchio 30 gr di ...