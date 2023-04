Zielinski suona la carica | “Vinciamo contro il Milan e prendiamoci la semifinale”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 16 aprile 2023) Piotri tifosi azzurri in vista della gara di ritorno dei quarti di Champions leagueilal Maradona. Piotr, centrocampista del Napoli, è già proiettato alla supersfida di Champions Leagueildel prossimo martedì. In una recente intervista, il calciatore polacco ha espresso rammarico per le occasioni non sfruttate nella partitai rossoneri: “Abbiamo avuto le nostre occasioni, una a inizio partita, ma non abbiamo saputo sfruttarle. È un peccato, certe occasioni in Champions League non puoi sbagliarle. Abbiamo fatto però una buona prestazione, mettendo pressione al, purtroppo abbiamo perso la partita pur meritando di più“.ha poi commentato il gol ...