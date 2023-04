Zielinski, con la Lazio in Champions League parte l’assalto (Di domenica 16 aprile 2023) Nel caso in cui la Lazio dovesse accedere alla Champions League, cosa probabile, partirebbe l’assalto a Piotr Zielinski della Lazio Il Napoli perde e la Lazio si avvicina. La lotta scudetto sembra comunque già chiusa, con i partenopei a +14 e la quasi impossibilità delle pretendenti a raggiungere il primo posto. Al secondo posto, però, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Nel caso in cui ladovesse accedere alla, cosa probabile, partirebbea PiotrdellaIl Napoli perde e lasi avvicina. La lotta scudetto sembra comunque già chiusa, con inopei a +14 e la quasi impossibilità delle pretendenti a raggiungere il primo posto. Al secondo posto, però, L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoloMilan68 : @Carloalvino Veramente quelli che scrivono sono quelli con maglia e sciarpa azzurra. State diventando i cloni dei n… - TommasoRomani3 : @Francesco_P2 @theMilanZone_ Se è una cosa vera e mandata in privato prendetevela con Zielinski che manda gli audio… - mulocilan : @Francesco_P2 @theMilanZone_ E con ciò dico anche che a me dispiace che la privacy di Zielinski (sempre che sia lui… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Gazzetta - Lazio, possibile assalto a Zielinski con la Champions: la valutazione del Napoli - - Cp3Alex : RT @Vicidominus: Io non voglio essere ripetitivo, ma questi arbitri con queste manie di protagonismo devono essere radiati. Zielinski al 9… -