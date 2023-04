Zelensky, celebriamo Pasqua con fede incrollabile nella vittoria (Di domenica 16 aprile 2023) "Oggi celebriamo la festa di Pasqua con una fede incrollabile nella nostra vittoria", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "Abbiamo già fatto molta strada. Forse le vette ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) "Oggila festa dicon unanostra", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr"Abbiamo già fatto molta strada. Forse le vette ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fleinaudi : RT @andrea_cangini: Il senso delle ricorrenze come il #25aprile è tener viva la memoria affinché la Storia non si ripeta. E allora, come pr… - franco_sala : RT @andrea_cangini: Il senso delle ricorrenze come il #25aprile è tener viva la memoria affinché la Storia non si ripeta. E allora, come pr… - cagliarilivemag : Zelensky “Celebriamo la Pasqua con una fede incrollabile nella vittoria” - andrea_cangini : Il senso delle ricorrenze come il #25aprile è tener viva la memoria affinché la Storia non si ripeta. E allora, com… - cagliarilivemag : -