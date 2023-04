Zelensky “Celebriamo la Pasqua con una fede incrollabile nella vittoria”

(Di domenica 16 aprile 2023) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Oggila festa dicon unanostra”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr, nel giorno delle celebrazioni dellaOrtodossa.“Abbiamo già fatto molta strada – sottolinea -. Forse le vette più difficili ci attendono. Le supereremo. E insieme andremo incontro all'alba, quando il sole sorgerà su tutto il nostro Paese. La bandiera blu e gialla sarà certamente innalzata in tutta la nostra terra donata da Dio, in tutti i territori temporaneamente occupati dai diavoli. Il sole splenderà nel sud, il sole splenderà nell'est e il sole splenderà in Crimea. Il sole giallo e caldo in un cielo azzurro e pacifico, ed è la luce della giustizia”, conclude ...

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo la festa di Pasqua con una fede incrollabile nella nostra vittoria”. Così su Telegram ...Nessuno ha ancora avviato qualsivoglia iniziativa per un cessate il fuoco in coincidenza con la Pasqua ortodossa (domenica 16 aprile) in Ucraina. A chiarirlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry P ...