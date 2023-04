Zazzaroni: «Inter, la Champions League fa male! Una consolazione» (Di domenica 16 aprile 2023) L’Inter cala l’undicesima sconfitta in 30 partite di campionato. KO che arriva puntualmente dopo l’impegno in Champions League. Ma Zazzaroni vede anche una consolazione ALTRO KO ? Nel suo editoriale, Ivan Zazzaroni commenta l’11esima sconfitta dei nerazzurri: «La Champions League toglie al campionato, talvolta – come ieri – svuota. E fa malissimo. La Champions è quella cosa per la quale ti batti un anno Intero per raggiungerla. E se sei così bravo da andare avanti ti ritrovi a dover scegliere tra la zona e la finale, tra l’uovo subito e la gallina domani. Con il rischio di perderli entrambi e sentirti dare del fallito. La scelta scomoda ha investito Inzaghi, che ha puntato inizialmente su Asllani, De Vrij, Correa (e ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) L’cala l’undicesima sconfitta in 30 partite di campionato. KO che arriva puntualmente dopo l’impegno in. Mavede anche unaALTRO KO ? Nel suo editoriale, Ivancommenta l’11esima sconfitta dei nerazzurri: «Latoglie al campionato, talvolta – come ieri – svuota. E fa malissimo. Laè quella cosa per la quale ti batti un annoo per raggiungerla. E se sei così bravo da andare avanti ti ritrovi a dover scegliere tra la zona e la finale, tra l’uovo subito e la gallina domani. Con il rischio di perderli entrambi e sentirti dare del fallito. La scelta scomoda ha investito Inzaghi, che ha puntato inizialmente su Asllani, De Vrij, Correa (e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Ivan #Zazzaroni: #ChampionsLeague? #Inter la favorita tra le italiane' #UCL - internewsit : Zazzaroni: «Inter, la Champions League fa male! Una consolazione» - - pablojMac : RT @andydemar: @IlarioDiGiovamb Ricordo la trasmissione di Radio Radio quando Ju29ro e Tuttosport tirarono fuori le intercettazioni dell'In… - andydemar : @CozzolinoSalvo @IlarioDiGiovamb Zazzaroni, per esempio, non aveva tanta voglia di fare scoop come con l'anticipazi… - faustomamberti : #Zazzaroni, #Ravezzani e compagnia cantante. Tutta gente che sta godendo. Grazie @inter. Io sto male per questo, no… -