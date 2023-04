Zaffaroni: "Napoli? Ha messo sotto tutti in Italia ed in Europa..." (Di domenica 16 aprile 2023) Mister Marco Zaffaroni, a DAZN, dopo la gara contro il Napoli. Un ottimo punto? "Un punto che vale tantissimo per la nostra classifica. Ed una grande iniezione di fiducia. Perché fare risultato qui, è una cosa importante. Avremo un finale di stagione intenso. E questo risultato ci deve dare grande morale". L'occasione di Ngonge? "Una grandissima occasione. Abbiamo preparato la gara in questo modo. Il Napoli ha individualità ed organizzazione. Sapevamo di dover fare una gara di attenzione ed intensità. La cosa positiva è che tutte le volte che potevamo ripartire, l'abbiamo fatto. Questa occasione sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ma, in generale, siamo soddisfatti". Difesa a 4 e Lasagna esterno, solo per il Napoli? "Dovevamo rispettare molto il Napoli. Che ha messo ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 16 aprile 2023) Mister Marco, a DAZN, dopo la gara contro il. Un ottimo punto? "Un punto che vale tantissimo per la nostra classifica. Ed una grande iniezione di fiducia. Perché fare risultato qui, è una cosa importante. Avremo un finale di stagione intenso. E questo risultato ci deve dare grande morale". L'occasione di Ngonge? "Una grandissima occasione. Abbiamo preparato la gara in questo modo. Ilha individualità ed organizzazione. Sapevamo di dover fare una gara di attenzione ed intensità. La cosa positiva è che tutte le volte che potevamo ripartire, l'abbiamo fatto. Questa occasione sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ma, in generale, siamo soddisfatti". Difesa a 4 e Lasagna esterno, solo per il? "Dovevamo rispettare molto il. Che ha...

