Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Yemen: completato oggi vasto scambio di prigionieri: Tra il governo e i ribelli dello Yemen -

Il governo e i ribelli nellohanno rilasciato oggi un nuovo gruppo di detenuti, terza e ultima tranche di un importante scambio di prigionieri, nel mezzo di colloqui volti a porre fine a più di otto anni di guerra. Un aereo ...L'accordo prevede inoltre che il percorso di normalizzazione sianei 60 giorni ... in particolare in, dove il conflitto tra il governo yemenita, sostenuto dai sauditi, e i ribelli ...L'accordo prevede che il percorso di normalizzazione sianei 60 giorni successivi alla ... in particolare in, dove il conflitto tra il governo yemenita, sostenuto dai sauditi, e i ...

Yemen: completato oggi vasto scambio di prigionieri - Medio Oriente Agenzia ANSA

Il governo e i ribelli nello Yemen hanno rilasciato oggi un nuovo gruppo di detenuti, terza e ultima tranche di un importante scambio di prigionieri, nel mezzo di colloqui volti a porre fine a più di ...Siamo vicini ad evitare un disastro ambientale dovuto alla petroliera Safer. Lo ha annunciato il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per lo Yemen, David Gresley. Gresley ha espresso, sul suo a ...