WWE: Nessun problema con Seth Rollins, sarà regolarmente presente nella prossima puntata di Raw (Di domenica 16 aprile 2023) È un periodo post-WrestleMania un po’ turbolento per la WWE, infatti dopo la vendita della federazione e il ritorno di Vince McMahon, diverse situazioni si sono fatte spinose o almeno questo è quanto stato fatto trapelare dalle notizie degli scorsi giorni. Seth Rollins presente Fra le varie questioni ci sarebbe in ballo anche quella riguardante Seth “Freakin” Rollins che secondo dei rumors avrebbe abbandonato stizzito la puntata di Raw post-WrestleMania in seguito al taglio del suo segmento e la settimana scorsa lo stesso Seth non è apparso allo show. Ma questi appunto dovrebbero rivelarsi come semplici rumors infondati, perché secondo quanto riportato da Ringside News, fra Seth e la WWE non c’è alcun tipo di problema e il ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 16 aprile 2023) È un periodo post-WrestleMania un po’ turbolento per la WWE, infatti dopo la vendita della federazione e il ritorno di Vince McMahon, diverse situazioni si sono fatte spinose o almeno questo è quanto stato fatto trapelare dalle notizie degli scorsi giorni.Fra le varie questioni ci sarebbe in ballo anche quella riguardante“Freakin”che secondo dei rumors avrebbe abbandonato stizzito ladi Raw post-WrestleMania in seguito al taglio del suo segmento e la settimana scorsa lo stessonon è apparso allo show. Ma questi appunto dovrebbero rivelarsi come semplici rumors infondati, perché secondo quanto riportato da Ringside News, frae la WWE non c’è alcun tipo die il ...

