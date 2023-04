WWE: La federazione sta valutando una terza ora di Raw più “spinta” (Di domenica 16 aprile 2023) Dichiarazione bomba di Nick Khan, che riguarda la parte finale dello show del Lunedì sera. Secondo quanto riferito dall’amministratore delegato della WWE, la dirigenza sta considerando l’ipotesi di dare lo “sprint” nella terza ora di show, rendendo il prodotto più “crudo”, più “adulto”. Ciò farebbe la felicità di molti fan che bramano un ritorno a contenuti più violenti, e che tante volte hanno storto il naso in questi anni dell’era PG. La “virata” verso un prodotto più “family friendly” si è avuta diversi anni fa, rivelandosi una mossa vincente per la compagnia che ha allargato a dismisura i propri confini. “La NBCU non sarebbe contraria” “Quando abbiamo discusso specificamente sulla fascia oraria dalle 22 alle 23 (ultima ora di show nds), abbiamo parlato con la NCBU (proprietaria della rete USA Network dove Raw va in onda nds) su cosa avremmo potuto fare ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 16 aprile 2023) Dichiarazione bomba di Nick Khan, che riguarda la parte finale dello show del Lunedì sera. Secondo quanto riferito dall’amministratore delegato della WWE, la dirigenza sta considerando l’ipotesi di dare lo “sprint” nellaora di show, rendendo il prodotto più “crudo”, più “adulto”. Ciò farebbe la felicità di molti fan che bramano un ritorno a contenuti più violenti, e che tante volte hanno storto il naso in questi anni dell’era PG. La “virata” verso un prodotto più “family friendly” si è avuta diversi anni fa, rivelandosi una mossa vincente per la compagnia che ha allargato a dismisura i propri confini. “La NBCU non sarebbe contraria” “Quando abbiamo discusso specificamente sulla fascia oraria dalle 22 alle 23 (ultima ora di show nds), abbiamo parlato con la NCBU (proprietaria della rete USA Network dove Raw va in onda nds) su cosa avremmo potuto fare ...

