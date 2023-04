Wta Stoccarda 2023 | programma | orari e ordine di gioco di lunedì 17 aprile

(Di domenica 16 aprile 2023) Il, glie l’didella giornata di17del torneo Wta di. Come da tradizione si inizia in maniera soft in Germania, con solamente tre incontri da disputare nella giornata d’apertura. Questo anche per permettere alle tante giocatrici impegnate in Billie Jean King Cup di arrivare adopo le fatiche del fine settimana. Sul Centrale apriranno Bucsa e Korpatsch, con il piatto forte che sarà il match tra Alexandrova e Vekic. Sul Campo 1 invece Zheng e Parks. CENTER COURT Ore 15:30 – Bucsa vs Korpatsch a seguire – Alexandrova vs Vekic COURT 1 Ore 12:00 – Zheng vs Parks SportFace.

E le ragazze partiranno con il Porsche Tennis Grand Prix , torneo500 che si disputa a, senza dubbio tra i più attesi dell'anno. E lo si può intuire dando una rapida occhiata al ......TABELLONECHARLESTON 10 - 16 APRILE TABELLONE MASTERS 1000 MONTE - CARLO 17 - 23 APRILE TABELLONE ATP BANJA LUKA TABELLONE ATP BARCELLONA TABELLONE ATP MONACO DI BAVIERA TABELLONETABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Swiatek bye Zheng vs (Q) Alexandrova vs Vekic Pliskova vs (8) Sakkari (3) Jabeur bye Ostapenko vs (WC) Raducanu Trevisan vs Haddad Maia (WC) Niemeier vs (...

La polacca chiamata a difendere il titolo vinto proprio contro Aryna. Al via solo Martina per i nostri colori, ma ben 9 top 10 ...Il tabellone principale del Wta 500 di Stoccarda 2023, torneo in programma sulla terra rossa indoor della città tedesca dal 17 al 23 aprile.