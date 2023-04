WhatsApp | l’interlocutore è straniero? Ecco il trucco per conversarci

(Di domenica 16 aprile 2023)è ormai l’app di messaggistica più amata che non finisce mai di stupire, eppure possiamo ulteriormente potenziarne le funzionalità! Di fatti, pochi sanno che con un piccolo“add-on” è possibile effettuare scambi di messaggi e di informazioni con persone che non parlano la nostra lingua. Quindi, dimenticatevi l’interprete, mettetevi comodi e scopriamo tutti i dettagli nell’articolo. Cerchiamo di capire meglio cosa intendiamo per “add-on”: presupposto fondamentale, è che sullo smartphone sia installata la tastiera Gboard di Google, o un’eventuale alternativa equivalente dallo store che renda disponibili le funzioni di traduzione. Dopo aver completato la procedura d’installazione della tastiera Gboard di Google e averla impostata come predefinita, bisogna cliccare sulla chat che ci interessa, così da poter far apparire sul display la ...

