Whatsapp, le didascalie non accompagneranno più i contenuti multimediali (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Nella recente versione beta 2.23.8.22 di Whatsapp per Android è stata individuata una nuova funzionalità, non ancora confermata per la versione definitiva, sulla quale gli sviluppatori stanno lavorando. La novità riguarda la modifica delle didascalie che accompagnano la condivisione di contenuti multimediali all’interno del servizio di messaggistica, sostituendole con una versione estesa e indipendente. Whatsapp: le novità in arrivo sulla piattaforma La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno ma sembra avere tutti i presupposti per essere ottima. È stato da poco condiviso uno screenshot che mostra come Whatsapp intenda sostituire la classica didascalia per immagini, video, GIF e documenti con un messaggio d’accompagnamento separato. L’obiettivo di questa modifica ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Nella recente versione beta 2.23.8.22 diper Android è stata individuata una nuova funzionalità, non ancora confermata per la versione definitiva, sulla quale gli sviluppatori stanno lavorando. La novità riguarda la modifica delleche accompagnano la condivisione diall’interno del servizio di messaggistica, sostituendole con una versione estesa e indipendente.: le novità in arrivo sulla piattaforma La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno ma sembra avere tutti i presupposti per essere ottima. È stato da poco condiviso uno screenshot che mostra comeintenda sostituire la classica didascalia per immagini, video, GIF e documenti con un messaggio d’accompagnamento separato. L’obiettivo di questa modifica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Whatsapp, le didascalie non accompagneranno più i contenuti multimediali - - 83napolano : RT @CeotechI: WhatsApp prova le didascalie separate per i contenuti multimediali #Android #Didascalie #FileMultimediali #iOS #Messaggi #Mes… - DarioMassi : #WhatsApp testa i messaggi descrittivi al posto delle didascalie per le immagini - CF22092013 : RT @CeotechI: WhatsApp prova le didascalie separate per i contenuti multimediali #Android #Didascalie #FileMultimediali #iOS #Messaggi #Mes… - CeotechI : RT @CeotechI: WhatsApp prova le didascalie separate per i contenuti multimediali #Android #Didascalie #FileMultimediali #iOS #Messaggi #Mes… -