West Ham – Arsenal 2-2 | Saka scioccante dal dischetto vede lo slancio cambiare la strada del Manchester City

(Di domenica 16 aprile 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il rigore sbagliato da Bukayosi è rivelato costoso per l’quando la capolista della Premier League ha ceduto ancora una volta un vantaggio di due gol per pareggiare 2-2 con ilHam.ha tirato a lato da 12 yard al 52esimo minuto dell’incontro di domenica al London Stadium, con Jarrod Bowen che ha rapidamente pareggiato ilHam. La squadra di Mikel Arteta – che sabato ha visto ilbattere il Leicesterper 3-1 – ha iniziato brillantemente, andando in vantaggio di 2-0 in 10 minuti grazie a Gabriel Jesus e Martin Odegaard. Eppure il rigore di Said Benrahma ha messo i nervi saldi, con ilHam che ha approfittato dello shock di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Anche questa è Londra: tifosi del West Ham che su un battello stanno andando a Craven Cottage per la sfida contro i… - CorkScrew12 : RT @LucaParry85: Al west ham gioca poc...oh no ?????? - LucaParry85 : Al west ham gioca poc...oh no ?????? - CskaTorino : @gianluca_sarto È scarso dai. Nel west ham portava le borracce infatti - FedericoDav_SSL : abbastanza contento per il pari del West Ham, ma la partita da vincere è quella di giovedì cazzo -

È successo di nuovo. L'Arsenal lascia ancora punti per strada facendosi rimontare due gol di vantaggio, questa volta concedendo il 2 - 2 alal London Stadium, e sente il fiato sul collo del Manchester City, che ora ha 4 punti da recuperare, una partita in meno, e lo scontro diretto da giocare in casa tra 10 giorni. Più ...La Premier League torna in discussione. L'Arsenal non è andata oltre il 2 - 2 contro ile ha rimediato il secondo pareggio consecutivo, che regala al Manchester City l'opportunità di accorciare a - 1 dalla vetta proprio in occasione dello scontro diretto contro i Gunners del 26 ...Gli highlights e le azioni salienti di- Arsenal 2 - 2. Secondo pareggio consecutivo per i Gunners, che nel prossimo turno dovranno difendere il vantaggio di +4 contro il Manchester City secondo. Al 7 è Gabriel Jesus a sbloccare ...

Brutta battuta d’arresto per l’Arsenal con la capolista della Premier League che pareggia 2-2 sul campo del West Ham e per la seconda partita consecutiva spreca un doppio vantaggio. Gli uomini di Arte ...Come a Liverpool, la capolista spreca di nuovo il doppio vantaggio, conseguito nei primi 10' con Gabriel Jesus e Odegaard, e si fa riprendere da Benrahma e Bowen. La squadra di Guardiola è virtualment ...