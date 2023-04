WEC, 6 Ore di Portimao: Toyota in trionfo, ma una super Ferrari è seconda (Di domenica 16 aprile 2023) Toyota si conferma vincente anche nella seconda prova del WEC , andando a cogliere una nuova vittoria con Buemi - Hartley - Hirakawa , ma Ferrari conferma di esserci, brillante seconda con Fuoco - ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 16 aprile 2023)si conferma vincente anche nellaprova del WEC , andando a cogliere una nuova vittoria con Buemi - Hartley - Hirakawa , maconferma di esserci, brillantecon Fuoco - ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Wec, 6 Ore Portimao, è grande Ferrari: 2° posto dietro la Toyota - Samu64_SV5 : 6h di gara concluse con una fantastica vittoria di #Toyota in Classe Hypercar, #United in LMP2 e #Corvette in LMGTE… - FormulaRaceIT : WEC | 6 Ore di Portimao: vince dominando la Toyota #8, sul podio Ferrari e Porsche - theshieldofspo1 : Vittoria dominate per la #8 della scuderia giapponese. #TSOS // #WEC // #6HPortimao // #Toyota // #Hypercar - F1ingenerale_ : Bandiera a scacchi Toyota #8 United #23 Corvette #33 A breve le sintesi #6HPortimao #WEC -