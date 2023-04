Wanda Nara da infarto immediato, la camicia si apre pericolosamente: fuori il davanzale, pazzesca – FOTO (Di domenica 16 aprile 2023) Pericolosa fuoriuscita in Masterchef Argentina, l’outfit scelto da Wanda Nara per la serata mette tutto in mostra, che rischio! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Se la censura è ormai sdoganato in quel di Instagram, lo stesso non può dirsi valido per quel che riguarda la programmazione in tv. Proprio per questo motivo sembra Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 16 aprile 2023) Pericolosauscita in Masterchef Argentina, l’outfit scelto daper la serata mette tutto in mostra, che rischio! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Se la censura è ormai sdoganato in quel di Instagram, lo stesso non può dirsi valido per quel che riguarda la programmazione in tv. Proprio per questo motivo sembra Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Icardi a #Masterchef con #WandaNara: “Finalmente tutti conosceranno la mia specialità” - Alessan77409452 : @CharlesKenji711 Come quelli sotto la Leotta o Wanda Nara, non sono una loro fan eppure i commenti sotto le loro fo… - MonicaM67038609 : #oriele @OrianaGMarzoli Torna in Spagna li é la tua vita vera e se lavorerai in tv in Italia potresti anche fare av… - misterpaulotti : @ArmandoAreniell @AchrafHakimi Ho fatto un posto a Skrinjar nella mensola dei ricordi. Lo metto tra Icardi e Wanda… - GiovaSanta : Per non dimenticare Wanda Nazionale Arghentina #wandanara #MasterChefArgentina -