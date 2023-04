Wagner alla conquista di Bakhmut: i soldati mostrano le immagini (Di domenica 16 aprile 2023) La TV di Stato russa ha pubblicato un filmato di soldati del Gruppo Wagner, nella città di Bakhmut, nell'Ucraina orientale. Il video mostra i combattenti che guidano lungo la strada e camminano tra edifici distrutti e detriti. Domenica il Ministero della Difesa russo ha annunciato in una dichiarazione scritta che le unità d'assalto del Gruppo Wagner hanno catturato due quartieri della città. Secondo il ministero i combattenti del gruppo hanno guadagnato la zona nord-occidentale e sud-orientale della città, con i loro fianchi sostenuti da unità aeree dell'esercito regolare russo. Leggi su iltempo (Di domenica 16 aprile 2023) La TV di Stato russa ha pubblicato un filmato didel Gruppo, nella città di, nell'Ucraina orientale. Il video mostra i combattenti che guidano lungo la strada e camminano tra edifici distrutti e detriti. Domenica il Ministero della Difesa russo ha annunciato in una dichiarazione scritta che le unità d'assalto del Gruppohanno catturato due quartieri della città. Secondo il ministero i combattenti del gruppo hanno guadagnato la zona nord-occidentale e sud-orientale della città, con i loro fianchi sostenuti da unità aeree dell'esercito regolare russo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Evgenij Prigozhin sta sostenendo il golpe in #Sudan grazie alla compagnia militare privata Wagner per salvaguardare… - putino : Prigozhin suggerisce di porre fine alla guerra in Ucraina. Il fondatore della compagnia militare privata (PMC) 'W… - albert_jura : RT @SergioPerotta: Dopo aver invitato Putin a cessare le ostilità Prigozhin ha ordinato di rilasciare alla vigilia di Pasqua tutti i combat… - cons_mascherato : RT @SergioPerotta: Dopo aver invitato Putin a cessare le ostilità Prigozhin ha ordinato di rilasciare alla vigilia di Pasqua tutti i combat… - tempoweb : #Wagner alla conquista di #Bakhmut I soldati mostrano le immagini #ucraina #guerra #16aprile… -