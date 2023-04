Volley, Trento surclassa Piacenza: Finale scudetto a un passo. Nuova impresa di Milano: Civitanova ko, serie pareggiata (Di domenica 16 aprile 2023) Trento ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-19; 25-22; 20-25; 25-20) nella gara-2 delle semifinali scudetto di Volley maschile. I dolomitici sono riusciti a espugnare il PalaBanca e si sono portati sul 2-0 nella serie: a questo punto basta una sola vittoria agli uomini di coach Angelo Lorenzetti per accedere all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, potranno già fare festa nella gara-3 in programma di fronte al proprio pubblico se riuscirà ad avere ancora la meglio sugli emiliani, che nelle prime due partite giocate sono riusciti a strappare un solo set (ai quarti avevano stravolto il pronostico contro Modena). Trento ha dominato i primi due set, poi i Lupi hanno cercato di riaprire la contesa e hanno trascinato la partita al quarto parziale, dove però è riemersa la caratura ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023)ha sconfittoper 3-1 (25-19; 25-22; 20-25; 25-20) nella gara-2 delle semifinalidimaschile. I dolomitici sono riusciti a espugnare il PalaBanca e si sono portati sul 2-0 nella: a questo punto basta una sola vittoria agli uomini di coach Angelo Lorenzetti per accedere all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, potranno già fare festa nella gara-3 in programma di fronte al proprio pubblico se riuscirà ad avere ancora la meglio sugli emiliani, che nelle prime due partite giocate sono riusciti a strappare un solo set (ai quarti avevano stravolto il pronostico contro Modena).ha dominato i primi due set, poi i Lupi hanno cercato di riaprire la contesa e hanno trascinato la partita al quarto parziale, dove però è riemersa la caratura ...

