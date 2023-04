Volley, semifinali Playoff Superlega 2022/2023: Trento espugna Piacenza, Milano si salva al quinto set contro Civitanova (Di domenica 16 aprile 2023) Nella giornata di oggi si sono giocate le seconde partite valide per le serie delle semifinali dei Playoff di Superlega 2022/2023. Trento batte Piacenza 3-1, 25-19 25-22 20-25 25-20 il punteggio a favore di Michieletto e compagni, e porta il punteggio della serie sul 2-0. La squadra di Lorenzetti ribalta il fattore campo e gioca una grande partita espugnando un campo complicato con il Pala Banca di Piacenza. Trento ora avrà la possibilità di chiudere la pratica tra le mura di casa in gara-3, nel match in programma mercoledì 19 aprile alle 20:30. Milano batte Civitanova al quinto set, 25-18 20-25 25-21 21-25 15-9, e difende il fattore campo dopo rispondendo alla ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Nella giornata di oggi si sono giocate le seconde partite valide per le serie delledeidibatte3-1, 25-19 25-22 20-25 25-20 il punteggio a favore di Michieletto e compagni, e porta il punteggio della serie sul 2-0. La squadra di Lorenzetti ribalta il fattore campo e gioca una grande partitando un campo complicato con il Pala Banca diora avrà la possibilità di chiudere la pratica tra le mura di casa in gara-3, nel match in programma mercoledì 19 aprile alle 20:30.battealset, 25-18 20-25 25-21 21-25 15-9, e difende il fattore campo dopo rispondendo alla ...

