Volley | quarti Playoff A1 Femminile 2022 2023 | Scandicci conquista gara-1 | Bergamo cede 3-0

(Di domenica 16 aprile 2023) Nella partita valevole per il primo turno deidi finale deiScudetto della Serie A1di, la vittoria va alla Savino Del Bene. Al Palazzo Wanny di Firenze finisce 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) in favore delle toscane di Massimo Barbolini, seconde in regular season, che ottengono la vittoria sul campo di casa e iniziano con il piede giusto questa nuova fase. Sconfitta in tre set la1991, che lotta e prova a giocarsi le sue carte, ma ad eccezione del primo set non riesce mai davvero a impensierire le avversarie. Le rossoblù di Stefano Micoli, settime nella stagione regolare, disputano comunque una prova nel complesso positiva e proveranno a ribaltare il pronostico già in ...