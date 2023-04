Volley | quarti Playoff A1 Femminile 2022 2023 | Milano batte Casalmaggiore al tie-break in gara-1

(Di domenica 16 aprile 2023) La Veroha sconfitto al tie-la Trasportipesantinella partita valevole per il primo turno deidi finale deiScudetto della Serie A1di. Le ragazze di Marco Gaspari, terze in regular season, hanno conquistato un’importante vittoria all’Arena di Monza, imponendosi con il punteggio di 3-2 (25-19, 22-25, 25-20, 18-25, 15-12) e iniziando al meglio questa nuova fase. E’ comunque uscita a testa più che alta la formazione di Andrea Pistola, sesta nella stagione regolare, che ha dato un gran filo da torcere alla squadra di casa e si è arresa solamente nel finale. MVP Magdalena Stysiak con 24 punti a referto (appena uno in più di Dimitrova), ma non si ...

Nella partita valevole per il primo turno deidi finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di, la vittoria va alla Savino Del Bene Scandicci. Al Palazzo Wanny di Firenze finisce 3 - 0 (25 - 23, 25 - 21, 25 - 20) ...Sconfitta a testa alta per l'Accademiache ieri pomeriggio è stata superata dal Vesuvio Oplonti Torre Annunziata (NA) con il ... giocando praticamente alla pari con l'avversario per tredi ...2022 - 2023 Serie A2 Tabellino partita Tonno Callipo Vibo - Consar Ravenna Squadra in casa ... Magari tenendo a mente il fresco precedente di Milano, capace in SuperLega di eliminare aila ...

Vero Volley Milano, si comincia con i quarti di finale contro ... Milanosportiva.com

Oggi pomeriggio si sono disputate due partite valide per la gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. Scandicci ha confermato il pronostico della vigilia di fronte al propr ...Trento ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-19; 25-22; 20-25; 25-20) nella gara-2 delle semifinali scudetto di volley maschile. I dolomitici sono riusciti a espugnare il PalaBanca e si sono portati sul 2 ...