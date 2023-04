Volley femminile | Scandicci domina contro Bergamo Milano suda con Casalmaggiore | 1-0 nei quarti dei playoff

(Di domenica 16 aprile 2023) Oggi pomeriggio si sono disputate due partite valide per la gara-1 deidi finale deiscudetto diha confermato il pronostico della vigilia di fronte al proprio pubblico, sconfiggendoper 3-0 (25-23; 25-21; 25-20) e guadagnandosi la possibilità di chiudere la serie già tra quattro giorni in casa delle orobiche. La formazione toscana ha saputo rimontare da 11-18 nel primo set, mantenendo poi saldamente in mano il pallino del gioco senza particolari criticità nelle successive frazioni. La seconda forza della regular season, fresca vincitrice della CEV Cup, è stata trascinata dalle attaccanti Camilla Mingardi (12 punti) e Zhu Ting (16 punti), ma si sono distinte anche le centrali Yvon Belien (10, 3 muri) e Haleigh Washington (9, 5 muri) ...

