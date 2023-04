Volley Bergamo ci prova fino alla fine, ma la Scandicci è troppo forte: 3-0 (Di domenica 16 aprile 2023) PallaVOLO. E’ una Bergamo che lotta su ogni palla quella che si presenta al PalaWanny di Firenze per aprire le danze dei Play Off Scudetto. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 16 aprile 2023) PVOLO. E’ unache lotta su ogni pquella che si presenta al PalaWanny di Firenze per aprire le danze dei Play Off Scudetto.

